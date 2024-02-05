يشوبها الفساد.. طلب إحاطة بشان مخالفات بالإسكان وتخصيص أراضي للمعارف

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى وزير الإسكان والمرافق العامة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن مخالفات الإسكان.

وجاء طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي حول مخالفات الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في المخالفات الجسيمة لصالح مافيا بيع وشراء الأراضي وآليه التخصص المباشر بالدولار.



وأشار الى أن الأمور تدار داخل أروقة هيئة المجتمعات العمرانية تحت مرئى ومسمع من قيادات بالوزارة بطريقة غير لائقة يشوبها الفساد والواسطة والمحسوبية، حيث أنه يتم تخصيص القطع والأراضي للمحاسيب والمعارف وأيضاً إلى من يدفع أكثر.

وأوضح طلب الإحاطة أن هناك مجموعة من الموظفين الذين سولت لهم الكسب غير المشروع والأمثلة كثيرة وآخرها أحد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل هيئة الرقابة الإدارية لكثرة شاكية من الشركات بسبب تلاعبه وتدخله، موضحًا أن هناك تدخل من قبل بعض المسئولين عن الملف وتواصل مع رؤساء المدن لدعم شركات بعينها واستبعاد أخرى وغيرها من المخالفات الجسيمة.