خطوات الحصول على نتائج صفوف النقل للمرحلة الثانوية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إتاحة نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية.هنا

وأوضحت المُديرية، بحسب بيان صحفي، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس يوم الثلاثاء المقبل، على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة، ويمنع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أى مسمى .

خطوات الحصول على نتيجة صفوف النقل للمرحلة الثانوية إلكترونيًا:

- يتم الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من هنا.

- اختيار "نتيجة المرحلة الثانوية".

- اختيار الصف الدراسي.

- كتابة الرقم القومي.

- الضغط على "عرض النتيجة".

ويأتي ذلك؛ بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، مديرية مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي، وتوفير الوقت والجهد، والمساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل؛ لتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع البرامج العلاجية؛ لمواجهة التحديات والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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