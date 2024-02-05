الكهرباء: 318 مليون جنيه لتحويل خطوط هوائية أعلى الكتلة السكنية لكابلات أرضية بالإسماعيلية

كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع اتحاد شركتي جيزة باور للصناعة ومؤسسة النماء للمقاولات العامة؛ لتنفيذ عملية إحلال الجزء المتعارض من الخط الكهربائي القنطرة غرب/شمال الإسماعيلية جهد 66 ك.ف مع الكتلة السكنية بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى كابلات أرضية بطول حوالي 3.6 كم بمنطقة القناة.

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - في بيان اليوم الاثنين - أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالي 318 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل لـ6 أشهر، ويتم التمويل ضمن المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام الوزارة.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية في الكتل السكنية الكبيرة التي تعدت على حرم الخطوط الهوائية للشبكة الكهربائية مما يمثل خطورة كبيرة على قاطنيها.