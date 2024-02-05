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BBC

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد 18 فبراير

02:52 م الإثنين 05 فبراير 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 18 من شهر فبراير الحالي.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي، إلى لجنة الزراعة والري، وما دار بشأنه من مناقشات في الجلسة العامة اليوم، وتعقيب ممثلي الحكومة لبحثه وإعداد تقرير عنه.

وخلال الجلسة طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي.

وأكد أن أولى خطوات التقدم الزراعي، هى استبدال الآلات الزراعية العادية التى يستخدمها الفلاح بالميكنة الزراعية الحديثة.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: حسب معلوماتي ثمن الجرار الزراعي وصل مليون و600 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة والبنك الزراعي لميكنة الزراعة.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ رفع جلسة مجلس الشيوخ النائب إيهاب وهبة

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