بعد مصرع نائبة المنيا.. تعرف على موقف مقعد نائبة المنيا الشاغر دستوريًّا

كتب- نشأت علي:

لقيت النائبة أمنية رجب، عضو مجلس النواب بالمنيا، عن حزب مستقبل وطن، مصرعها، اليوم الإثنين، في حادث تصادم بين سيارتَين على الطريق الصحراوي الشرقي؛ مما جعل مقعدها بالبرلمان شاغرًا .

ويرصد "مصراوي" كيف حدَّدَ القانون مصير مقعد النائبة أمنية رجب، بعد مصرعها؛ حيث تضمن قانون مجلس النواب، في المادة 25، الموقف القانوني للمقعد الشاغر في حالة وفاة نائب البرلمان عن القوائم.

ونصت المادة ٢٥ على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وَفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًّا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه".

وتنص المادة 108 من الدستور على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".