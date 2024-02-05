تبدأ من 230 جنيها.. ننشر أسعار اللحوم في المجمعات والمنافذ الحكومية

كتب- محمد سامي:

شهدت أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الإثنين 5 فبراير تحركا طفيفا والتي سجلت مستويات تتراوح ما بين 230 و330 جنيها في المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، في حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدي لدى الجزارين ما بين 350 و400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وذكر تقرير المجمعات الاستهلاكية والغرف التجارية، أن سعر اللحم البرازيلي البقري تتراوح بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندي بسعر يتراوح بين 240 جنيها للمفروم، و320 جنيها للكندوز، في حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر 270 جنيها.

وأشار التقرير أن سعر كيلو اللحوم الجملي 300 و320 جنيها، والبرجر 270 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ، والضاني البرقي 380 جنيها.

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