"السياحة والآثار": زيادة أعداد السائحين من السوق الهولندي بنسبة تجاوزت 30%

كتب- محمد أبو بكر:

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض الدولي للغوص والرياضات البحرية Duikvakr، بمدينة أوتراخت بدولة هولندا.

وقالت السياحة، بحسب بيان صحفي، إن المعرض يُعد ملتقى للمهتمين برياضة الغوص من جميع أنحاء هولندا والدول المجاورة لها؛ لاكتشاف أحدث الاتجاهات والمعدات والوجهات السياحية التي تتمتع بطبيعة بحرية خلابة لممارسة رياضة الغوص.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن السوق الهولندي يعد أحد الـ18 سوقًا المستهدفة والمصدرة للسياحة إلى مصر من منطقة شمال أوروبا، وشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين منه لمصر خلال عام 2023، تجاوزت 30%.

فيما أكد محمد سلامة، أن مشاركة مصر في هذا المعرض جاءت في إطار حرص وزارة السياحة والآثار والهيئة على التواجد والترويج لمصر كأحد أهم الوجهات السياحية لمحبي الغوص والرياضات البحرية، ولا سيما أن مصر تعتبر الوجهة السياحية الأولى المفضلة لمحبي الغوص والرياضات البحرية في هولندا.

وأضاف "سلامة"، أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة للتواصل مع شركاء المهنة بهولندا من منظمي الرحلات السياحية؛ لبحث سبل التعاون والتعرف على رؤيتهم؛ لتحقيق المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق إلى مصر.