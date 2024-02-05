منتدى مصر للإعلام شريكًا إعلاميًا لرابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA"

كتب- محمد نصار:

أعلن منتدى مصر للإعلام، عن توقيع شراكة مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA"، أحد أقدم الاتحادات الإعلامية والصحفية على مستوى العالم، في خطوة رائدة تهدف لتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الأداء الصحفي والإعلامي.

وبحسب بيان صحفي، ووفق هذه الشراكة، اتفق الطرفان على التعاون في تنظيم ورش عمل تدريبية في الصحافة الرياضية تُقدم للصحفيين والإعلاميين في مصر والشرق الأوسط، وتشمل جوانب متنوعة من تغطية الأخبار الرياضية، ومعالجة القضايا ذات الصلة.

وكجزء من هذا الاتفاق، يحضر منتدى مصر للإعلام الحفل السنوي الذي تنطمه رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا، خلال شهر مايو من كل عام لتقديم جائزة لاعب ولاعبة العام في كرة القدم، لتكريم اللاعبين الأكثر تأثيرًا على مدار الموسم وأصحاب الأداء الأفضل على المستوى الفني والروح الرياضية، ويشارك المنتدى باسمه وشعاره خلال هذا الحفل.

ومن جانبها، ثمّنت نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، هذه الشراكة بين الجانبين، مؤكدة أنها خطوة مهمة ستنعكس إيجابيًا على الأداء الصحفي والإعلامي في مجال الصحافة الرياضية، مؤكدة حرص منتدى مصر للإعلام على إنجاح الشراكة والتعاون بصورة مثمرة مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

ومن جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا، بول مكارثي، عن سعادته بالشراكة مع منتدى مصر للإعلام، مؤكدًا تطلعه لشراكة ناجحة يتم من خلالها تنفيذ برامج تدريبية للصحافيين الرياضيين ذوي الخبرة أو المهتمين بالمجال.

جديرٌ بالذكر أن رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA"، كانت أعلنت عن انضمامها كشريك دولي في النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام، التي أُقيمت على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الماضي في القاهرة، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، بحضور أكثر من 2000 صحفي وإعلامي ودارس من مصر ومختلف أنحاء العالم.

وتعتبر رابطة كتاب كرة القدم التي تأسست في إنجلترا عام 1947 "FWA"، واحدة من أقدم وأعرق الاتحادات الإعلامية والصحفية على مستوى العالم، وذات الشعبية الواسعة، حيث تضم أكثر من 850 عضوية من كبار وشباب الإعلاميين والصحفيين والنقاد الرياضيين في إنجلترا، وتهدف إلى تحسين الأداء الإعلامي والصحفي الرياضي داخل إنجلترا، وحماية حقوق ومصالح الصحفيين والإعلاميين، وتمكينهم من أداء مهامهم.

منتدى مصر للإعلام

منتدى مصر للإعلام، هو منتدى سنوي دولي انطلق بالقاهرة عام 2022 لدعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة ويستمر طوال العام كمنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، والمنتدى مملوك لـ "ثيرتي إن" الرائدة في مجال الإعلام والاتصال الاستراتيجي.

رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا "FWA"

تأسست رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا عام 1947، وتديرها لجنة وطنية مكونة من 21 عضوًا من كبار الكتاب والصحفيين الرياضيين، ولديها مجموعة من الفروع الإقليمية داخل إنجلترا، وتقدم جوائزها المرموقة في حفل سنوي كل عام، منها جائزة أفضل لاعب ولاعبة في كرة القدم على مدار العام، وكذلك جائزة أفضل كاتب كرة قدم للطلاب بهدف تشجيعهم، وتخصيص برنامج لتدريب وتطوير مهارات الصحفيين الشباب، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات الإعلامية والرياضية لإثراء المجال.