مصرع أمنية رجب عضو مجلس النواب في حادث تصادم

المنيا - جمال محمد:

لقيت النائبة أمنية رجب عضو مجلس النواب بالمنيا عن حزب مستقبل وطن مصرعها، اليوم الاثنين،في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا، وبلجنة الصحة بالمجلس وإصابة 5 آخرين.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعي تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.