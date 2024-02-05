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مصرع أمنية رجب عضو مجلس النواب في حادث تصادم

01:31 م الإثنين 05 فبراير 2024

أمنية رجب عضو مجلس النواب

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المنيا - جمال محمد:

لقيت النائبة أمنية رجب عضو مجلس النواب بالمنيا عن حزب مستقبل وطن مصرعها، اليوم الاثنين،في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة النائبة أمنية محمود رجب، 64 عاما، عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا، وبلجنة الصحة بالمجلس وإصابة 5 آخرين.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعي تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع أمنية رجب المنيا حادث تصادم مجلس النواب حزب مستقبل وطن

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