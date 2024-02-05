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BBC

الجرار بـ 1.6 مليون جنيه.. "رئيس الشيوخ" يطالب الحكومة بإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة

01:15 م الإثنين 05 فبراير 2024

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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كتب- نشأت علي:

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة التركيز على إدخال التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

وأكد "عبد الرازق"، أن أولى خطوات التقدم الزراعي، هي استبدال الآلات الزراعية العادية التي يستخدمها الفلاح وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ: حسب معلوماتي ثمن الجرار الزراعي وصل مليون و600 ألف جنيه، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من قبل الحكومة والبنك الزراعي لميكنة الزراعة.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة التكنولوجيا الحديثة في الزراعة

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