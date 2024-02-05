بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة استخدام التكنولوجيا في الزراعة

كتب- نشأت علي:

افتتح منذ قليل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.

وقال النائب مقدم الطلب: من المتوقع أن يصل سكان العالم في 2030 إلى 8 مليارات ونصف مليار نسمة، ليصل بعدها في 2050 إلى 10 مليارات نسمة، وهو الأمر الذي يترتب عليه ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي لنحو 70%.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفي ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي، لابد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الإنتاج الزراعي، لتحقيق 3 أهداف هي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتباره نشاطا استثماريا.

وقال النائب: استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي يساهم في خفض استهلاك المياه، وتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية، وتقليل التكاليف التشغيلية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بإعلان خطتها في هذا الشأن، خصوصا في ظل ما يشهده العالم من تطور في هذا القطاع ما بين الروبوتات واستخدام الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بعد، والآلات ذاتية التشغيل.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة أمس الأحد، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن تعزيز الصادرات المصرية، إلى لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن دور المجلس إزالة أي عقبات تشريعية أمام الملفات التي تتعلق بالقطاع الزراعي، بما في ذلك زيادة الصادرات الزراعية للخارج.

وقال رئيس مجلس الشيوخ: على جميع الأعضاء تقديم أي مقترحات من شأنها الوصول لحلول لكافة المشكلات، بما يوفر المجهود على الأجهزة التنفيذية.