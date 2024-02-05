المشروع القومي للصرف.. تفاصيل لقاء وزير الري وفدَ البنك الإسلامي للتنمية

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفد البنك الإسلامي للتنمية؛ لتقييم مشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف".

واستعرض الاجتماع ما تحقق خلال المرحلة الأولى من "البرنامج القومي الثالث للصرف"، ومقترحات تنفيذ "المشروع القومي الرابع للصرف".

ووجه سويلم بعمل تقييم للمناطق التي تم خدمتها بشبكات الصرف المغطى للمرحلة الأولى الممولة من البنك الإسلامي للتنمية "قبل وبعد أعمال التنفيذ"، ومقارنة النتائج لبيان الآثار الإيجابية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى في تلك المناطق.

ووجه وزير الري بدراسة أولويات المناطق المطلوب لها إحلال وتجديد لشبكات الصرف المغطى لإدراجها ضمن أعمال "المشروع القومي الرابع للصرف".

وصرح سويلم بأن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة على حسب الدراسات التي تتم في هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، مشيراً إلى قيام هيئة الصرف بتنفيذ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام ٨٩ ألف فدان خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وأنه من المستهدف تنفيذ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ .

وأشار وزير الري إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعي المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة؛ لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة، وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة ارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، مشيراً إلى أن استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضي لشبكة الصرف المغطى .

جدير بالذكر أن البرنامج القومي الثالث للصرف (٢٠١٣- ٢٠٢٦) يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٣٥ ألف فدان، ويجري تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان- المرحلة الثانية بين عامَي ٢٠١٦- ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١٧٧ ألف فدان (تم نهو ١٣٠ ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ٣٠ ألف فدان (تم نهوها، وجار تنفيذ وطرح باقي أعمال الصرف العام "الأعمال الصناعية")- المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامَي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ١١١ ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام ٧٠ ألف فدان (تم نهو ٣٠ ألف فدان منها، وجار تنفيذ وطرح باقي الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع).