نشرة التوك شو| انخفاض حاد في الدولار والذهب

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- "مشمش مش قليل وهيقاوم".. أول تعليق من عمرو أديب على انهيار الدولار بالسوق السوداء

علق الإعلامي عمرو أديب، على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، قائلًا: هناك ارتياح وتفاؤل بتراجع سعر الدولار في السوق الموازي بعد ما كنا رايجين لسكة اللي يروح ميرجعش.

وقال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: مش هكون سعيد بهبوط لحظي في سعر الدولار بالسوق السوداء ليوم أو يومين، والفيصل في استمرار اتجاه الهبوط لأسبوع أو أسبوعين على الأقل.

وأضاف مقدم "الحكاية": "مشمش بتاع الدولار اللي اتقبض على أعوان كتير ليه، هيقاوم نزول الدولار لأقل من 50 جنيه، عشان مش عايز يخسر".

وتابع: "مشمش النهارده بيشتري الدولار الرخيص عشان يعمل متوسط لنفسه، بس موضوع نزوله تحت الستين مضايقه أوي، لكن مشمش مش قليل وهيقاوم".

وتابع: "طول ما فيه طلب على الدولار مشمش هيفضل، انت قدام مشكلتين مشمش وتوفير الدولار جوه السوق المصرفي، لو معاك دولار السعر هينزل ولو مقدرتش توفره السعر هيرتد للسبعينات".

- غرفة السياحة: عدد السياح كان سيتخطى 16 مليون في 2023 وتأثرنا بأحداث المنطقة

أكد هاني بيتر، عضو غرفة شركات السياحة، أن السياحة في مصر عام 2023 جلبت 14.7 مليون سائح هو رقم غير مرضي، موضحًا أن هذا الرقم لم يكن يحدث بهذا الشكل أو عدد السياح، إلا أن الأحداث الإقليمية والحروب والصراعات في المنطقة والشرق الأوسط أدت إلى تأثر السياحة المصرية.

وأوضح "بيتر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه كان من المتوقع أن تتخطى مصر 16 مليون سائحًا، لافتًا إلى أن مصر تحتوي على نصف آثار العالم بسبب الاكتشافات الأخيرة وتمتلك مناخ جيد وشواطئ جيدة وسياحة علاجية ومفردات سياحية وكان لابد أن نتخطى الأرقام السياحية المرتفعة.

وتابع: التسويق للسياحة هو أهم بند في روشتة التطوير الحالية، موضحًا أن التجارب الأخرى في السياحة كانت بسبب التجربة الأفضل، منوهًا بأن الجيل الحالي غير مهتم بالحضارة القديمة بشكل كبير والمهتم هم الأكبر سنًا، وهناك دول عديدة حققت تقدمًا سياحيًا ملحوظًا رغم عدم امتلاكهم إمكانيات مصر.

- الغرف التجارية: قفزة جديدة في سعر كيلو البن بالأسواق وانخفاضه مرهون بهذا الأمر

علق حسن فوزي، رئيس شعبة البن في اتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعاره في الأسواق لمستويات قياسية في الأونة الأخيرة: "ارتفاعات أسعار البن العامل الوحيد والأساسي المؤثر فيها هي الدولار سواء في البورصة أو ومصروفات الشحن "النولون" التي ارتفعت هي الأخرى".

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الأحد: "سعر كيلو البن يتراوح ما بين 400 و 480 جنيها للكيلو، وكل الزيادات سببها ارتفاع سعر الدولار، وطالما إنخفض لا بد من تراجع الأسعار بعض الشيء".

وأضاف: "الارتفاعات بلغت 40 جنيها خلال 10 أيام، واستقرار الأسعار مرهون بطمأنة السوق وتوفر الدولار"، مشيرًا إلى أن بعض الأسعار المتداولة والتي تصل إلى 900 لكيلو البن ليست لشركات مصرية وإنما أجنبية أما نسبة 95% من المحال الأجنبية العاملة في الأسواق.

- "لا تشتروا الآن".. الحكومة تحدد السعر العادل لجرام الذهب

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن الفترة الماضية شهدت ضغطا شرائيا قويا جدا مما تسبب في طفرات وأسعار غير منطقية وغير مبررة، مؤكدا أن السعر العادل ٢٩٠٠ جنيه وليس 4 آلاف جنيه.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الأحد: "ما نشهده الآن هو تصحيح لحركة الأسعار غير المنطقية، الجنيه الذهب حاليا ب27200 جنيه، وهيوصل ل25500 جنيه، في إطار حركة التصحيح بعد الطفرات خلال الأيام الماضية".

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن المحال التجارية تعمل في تداول الذهب بيعا وشراء، "طالما فيه تسعير التاجر هيكون موجود والمحال شغالة ولن نشهد ركودا".

- لميس جابر: غلاء الأسعار عبث والحكومة طلقت التجار على الخلق

كشفت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، ما يحدث في مصر حاليا من موجة غلاء في الأسعار هو جشع تجار، مضيفة: الحكومة طلقت التجار على الخلق، ولو وقفت بينهم كل أمر يختلف في هذه الحياة.

وقالت جابر، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد": التجار مبرطعين على حساب الناس، متسائلة أين مباحث وشرطة التموين ولا هم ملهمش مزاج يشتغلوا؟!.

وأضافت الكاتبة الدكتورة لميس جابر: يعني أيه الفراخ زادت وبتزيد كل يوم مع أن الفراخ كما هي والعلف لم يتغير؟، وصلنا لمرحلة أن المرتب لا يكفى سوى وجبة غداء بدون عشاء، موضحة أن ما يحدث حاليا عبث.

وتابعت: لو تم غلق محلين فقط كل تاجر هيلم تعابينه، موضحة أن التجار يبيعون السلع على أساس سعر الدولار في السوق الموازية.

- متشتروش دلوقتي.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة بشأن أسعار الفراخ والبيض

أكد محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الزيادة التي لحقت بأسعار الدواجن كانت متوقعة منذ 20 يومًا، تزامنًا مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا.

وأضاف محمد صالح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مجلس الوزراء؛ وافق على مقترح خاص بشأن تحديد تكلفة سعر كيلو اللحمة من الدواجن أسبوعيا، بناءا على أسعار المدخلات المشاركة في الصناعة.

وأردف عضو اتحاد منتجي الدواجن: احنا مبنسعرش، والتجار هم من يقومون بالتسعير، والتجار اللي بيرفعوا الأسعار بشكل كبير معروفين في السوق، ولكن جهاز حماية المستهلك بياخد اللي يقدر عليه، وفيه ناس كتير مش معروفين.

وتوقع الدكتور محمد صالح، أن تتراجع أسعار الداوجن والبيض في الفترة المقبلة نتيجة الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء، وأناشد المواطنين بالحد من شراءالفراخ واللحوم خلال الأسبوع الجاري حتى يتم تخفيض الأسعار عند التجار.