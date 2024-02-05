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نائب وزير الآثار: الاستعانة بخبراء دوليين للخروج بإستراتيجية شاملة لتنمية السياحة الاستشفائية

07:01 ص الإثنين 05 فبراير 2024

نائب الوزير لشئون السياحة تشارك في المؤتمر الصحفي

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كتب- محمد أبو بكر:

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء والخاص بالإعلان عن موعد ومكان إقامة المؤتمر الدولي للسياحة الصحية.

وأوضحت وزارة السياحة، أن موعد إقامة المؤتمر الدولي للسياحة الصحية سيكون بشهر مارس القادم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

واستهلت غادة شلبي، كلمتها، بالتأكيد على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بملف السياحة الصحية وتطويره بشقيه الاستشفائي والعلاجي، مشيرة إلى التنسيق القائم والمستمر بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان في هذا الملف.

وأوضحت شلبي، أنه من بين ما ستتضمنه المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية التي ستطلقها وزارة الصحة والسكان قريبًا، أسماء مقدمي الخدمات السياحية من شركات السياحة ومنشآت فندقية مرخصة من وزارة السياحة والآثار؛ للقيام بالدور اللوجستي المطلوب لمن يرغب من هؤلاء الوافدين أو مرافقيهم للقيام برحلات سياحية بالمقصد السياحي المصري.

وأضافت نائب الوزير، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية؛ للاستعانة بالخبراء الدوليين المتخصصين للخروج باستراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري، وتحديد الأسواق السياحية المستهدفة والسائحين المستهدفين والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المنتج الجديد.

وأشارت، إلى أن هذا المؤتمر يتم عقده للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، وحث الرعاة والمهتمين والمتحدثين المشاركين في المؤتمر للتقدم برؤاهم لاستعراضها ووضعها في برامج المؤتمر بما يُساهم في خروجه بتوصيات هادفة ويضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية.

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