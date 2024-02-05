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BBC

"مشمش مش قليل وهيقاوم".. أول تعليق من عمرو أديب على انهيار الدولار بالسوق السوداء

12:03 ص الإثنين 05 فبراير 2024

عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:
علق الإعلامي عمرو أديب، على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، قائلًا: هناك ارتياح وتفاؤل بتراجع سعر الدولار في السوق الموازي بعد ما كنا رايجين لسكة اللي يروح ميرجعش.

وقال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: مش هكون سعيد بهبوط لحظي في سعر الدولار بالسوق السوداء ليوم أو يومين، والفيصل في استمرار اتجاه الهبوط لأسبوع أو أسبوعين على الأقل.

وأضاف مقدم "الحكاية": "مشمش بتاع الدولار اللي اتقبض على أعوان كتير ليه، هيقاوم نزول الدولار لأقل من 50 جنيه، عشان مش عايز يخسر".

وتابع: "مشمش النهارده بيشتري الدولار الرخيص عشان يعمل متوسط لنفسه، بس موضوع نزوله تحت الستين مضايقه أوي، لكن مشمش مش قليل وهيقاوم".

وتابع: "طول ما فيه طلب على الدولار مشمش هيفضل، انت قدام مشكلتين مشمش وتوفير الدولار جوه السوق المصرفي، لو معاك دولار السعر هينزل ولو مقدرتش توفره السعر هيرتد للسبعينات".

عمرو أديب سعر الدولار أزمة الدولار

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