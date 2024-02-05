"مشمش مش قليل وهيقاوم".. أول تعليق من عمرو أديب على انهيار الدولار بالسوق السوداء
كتب- حسن مرسي:
علق الإعلامي عمرو أديب، على انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، قائلًا: هناك ارتياح وتفاؤل بتراجع سعر الدولار في السوق الموازي بعد ما كنا رايجين لسكة اللي يروح ميرجعش.
وقال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: مش هكون سعيد بهبوط لحظي في سعر الدولار بالسوق السوداء ليوم أو يومين، والفيصل في استمرار اتجاه الهبوط لأسبوع أو أسبوعين على الأقل.
وأضاف مقدم "الحكاية": "مشمش بتاع الدولار اللي اتقبض على أعوان كتير ليه، هيقاوم نزول الدولار لأقل من 50 جنيه، عشان مش عايز يخسر".
وتابع: "مشمش النهارده بيشتري الدولار الرخيص عشان يعمل متوسط لنفسه، بس موضوع نزوله تحت الستين مضايقه أوي، لكن مشمش مش قليل وهيقاوم".
وتابع: "طول ما فيه طلب على الدولار مشمش هيفضل، انت قدام مشكلتين مشمش وتوفير الدولار جوه السوق المصرفي، لو معاك دولار السعر هينزل ولو مقدرتش توفره السعر هيرتد للسبعينات".
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