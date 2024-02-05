نشرة منتصف الليل| تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار السلع.. و3 مشروعات مرتقبة من الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، أبرزها توجيه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة لمنتقدي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، كما الدكتور هشام حجر، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، كشف عن موقف الغرفة من المطالبة بتحريك أسعار الأدوية، والنواقص في السوق المحلي

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

"ارتفاع التكاليف وأزمة الدولار".. غرفة صناعة الأدوية تحسم موقفها من زيادة الأسعار

كشف الدكتور هشام حجر، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، عن موقف الغرفة من المطالبة بتحريك أسعار الأدوية، والنواقص في السوق المحلي.

وقال "حجر" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، إن الغرفة لم تقدم طلباً جماعياً لتحريك الأسعار، في خضم الزيادات "الكبيرة" على أسعار مُدخلات الإنتاج.

وأضاف: "كل شركة تتقدم منفردة لهيئة الدواء المصرية بطلب لرفع أسعار بعض أصنافها، وهذا لا يكون طلباً جماعياً، في حين تقوم الهيئة بداية الملف المُقدم لها من الشركة وتراجع التكاليف، ثم تتخذ قرارها إما بالرفض، أو الموافقة على الزيادة حسب المنتج، حيث لا تكون الزيادة موُحدة لكل الأصناف أيضًا".

أمطار وصقيع وبرودة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أنه الطقس يكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن الصقيع يتكون على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، وتكون درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 7 إلى 8 درجات.

تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار سلع استراتيجية بنسبة 30%

أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، أن ما شهدته الأسواق المحلية فى مصر خلال شهر يناير الجارى من ارتفاع أسعار 6 سلع استراتيجية بنسبة تجاوزت 30% حيث تضمنت أبرزها "الحديد ــ الذهب ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز ــ الأعلاف ــ الألبان" يتطلب وقفة حاسمة من الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى اصبحت حديث كل المصريين.

وتساءل "قاسم"، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً: ماذا تلزم الحكومة الصمت تجاه ظاهرة الارتفاع المستمر للعديد من السلع؟.. وأين مبادرة الحكومة الخاصة بخفض الأسعار؟.. وهل صحيح تأكيد التجار بأن ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى عدد من الأسباب وهي: نقص الخامات نتيجة صعوبة تدبير العملة، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، فضلا عن تسعير التجار أسعار السلع والمنتجات بسعر الدولار السوق الموازية؟.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مبسوطين؟".. نجيب ساويرس يوجه رسالة لمهاجمي محمد صلاح

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة لمنتقدي مواطنه، محمد صلاح، مشيرًا إلى أن ليفربول يبدو "يتيما" بدونه في المباراة الجارية ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء ذلك عبر تغريدة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على موقع x"، قائلا: لكل اللي كان بيهاجم صلاح.. اهوه ليفربول بيلعب من غيره النهارده.. مبسوطين؟.

لو عايز شقة.. 3 مشروعات مرتقبة من الإسكان في عدد من المدن الجديدة

تستعد وزارة الإسكان لطرح شقق جديدة في عدد من المشروعات بشكل متتالي، حيث ستكون البداية مشروع الإسكان المتميز في مدينة حدائق أكتوبر، وجاءت تفاصيل المشروعات المرتقب طرحها على النحو التالي:

المشروع وهو أبراج الوادي، ومن المتوقع أن يتم الطرح خلال الأيام القليلة المقبلة ويتواجد هذا المشروع في مدينة حدائق أكتوبر، منطقة حديقة الجيزة على طريق الواحات، بالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، ضمن مشروع الإسكان المتميز.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا