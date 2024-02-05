خبير: الأقصر تنتعش سياحيًا طوال الموسم للمرة الأولى.. والعلمين تشهد رواجاً رغم البرودة

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن الأقصر وأسوان تشهدان انتعاشة في أعداد السائحين، موضحا أن ذلك نتيجة؛ الطرق الجديدة التي تم إنشائها، والتي أدت إلى تقليل وقت الوصول لساعة ونصف من الغردقة إلى الأقصر.

وأشار الخبير السياحي، في تصريحات لمصراوي، إلى أنه تم تغيير مواعيد فتح المتاحف إلى الساعة الثامنة مساءًا بدلًا من الرابعة، قائلًا:" ذلك الوقت هو الذي يتم كسر حدة الحرارة فيه".

وتابع: "هذا فكر جديد، بالإضافة إلى بدء التطوير في المطارات المصرية سواء الداخلية أو الدولية، وبدء تطوير مطار القاهرة، ورأس سدر، ومطار شرم الشيخ الذي تم تطويره".

وأكمل كارم، أن منطقة العلمين رغم برودة الأجواء فيها ولكنها تشهد توافد السائحين، وانتعاش السياحة العربية نتيجة؛ الجامعات التي تم إنشائها، والكافيهات المفتوحة حاليًا بعدما كانت تُغلق شتاءًا، وبدأ السوق الإيطالي في التوافد إلى المنطقة.

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