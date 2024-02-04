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BBC

الغرف التجارية: قفزة جديدة في سعر كيلو البن بالأسواق وانخفاضه مرهون بهذا الأمر

11:31 م الأحد 04 فبراير 2024

أسعار البن

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كتب- حسن مرسي:
علق حسن فوزي، رئيس شعبة البن في اتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعاره في الأسواق لمستويات قياسية في الأونة الأخيرة: "ارتفاعات أسعار البن العامل الوحيد والأساسي المؤثر فيها هي الدولار سواء في البورصة أو ومصروفات الشحن "النولون" التي ارتفعت هي الأخرى".

وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء الأحد: "سعر كيلو البن يتراوح ما بين 400 و 480 جنيها للكيلو، وكل الزيادات سببها ارتفاع سعر الدولار، وطالما إنخفض لا بد من تراجع الأسعار بعض الشيء".

وأضاف: "الارتفاعات بلغت 40 جنيها خلال 10 أيام، واستقرار الأسعار مرهون بطمأنة السوق وتوفر الدولار"، مشيرًا إلى أن بعض الأسعار المتداولة والتي تصل إلى 900 لكيلو البن ليست لشركات مصرية وإنما أجنبية أما نسبة 95% من المحال الأجنبية العاملة في الأسواق.

أسعار البن الدولار القهوة

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