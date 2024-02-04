السياحة والآثار تكشف أسباب تشكيل لجنة علمية لدراسة مشروع تغليف الهرم

كتبت- داليا الظنيني:

قال أحمد عبيد مساعد وزير السياحة والآثار، إن البعثة اليابانية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار من المفترض أنها كانت ستقوم بعمل حفائر في موقع الحفر الأثري بالمقابر الغربية بالهرم للكشف عما أظهرته أجهزة المسح.

وأوضح "عبيد"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن جميع البعثات المصرية والأجنبية العاملة في مصر والبالغة 240 بعثة جميع أعمالها تتم بشكل روتيني بالعرض على اللجان العلمية والفنية المختصة تحت لائحة اللجنة الدائمة للاثار إضافة إلى أن جميع البعثات تعمل ضمن معاهد عالمية متخصصة، نافيا أن يكون القرار الاول قد صدر بلا دراسة.

وأضاف أن أبحاث ودراسات المشروع من المفترض أن تستغرق حوالي عام كامل وبتمويل كامل من البعثة اليابانية إضافة إلى إعادة 16 حجرا أو بلوكا من الاحجار التي كانت سيتم وضعها على هرم منقاورع الملك نفسه أثناء البناء.

وأكد مساعد وزير السياحة والآثار، أنه تم كساء المبنى من الخارج بنحو 16 بلوك ككسوة ولم يستكمل وهم يمثلون ثلث ارتفاع الهرم والبلوكات التي سقطت حول الهرم قامت البعثة بدراستها وكانت تقوم بذلك بالتعاون مع المجلس، وبناء على الدراسة سيتم إقرار جهوزية ذلك وفقا لعمليات فحص دقيقة تقر هل تصلح إعادتها أم لا؟

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