"لا تشتروا الآن".. الحكومة تحدد السعر العادل لجرام الذهب

كتب- حسن مرسي:

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن الفترة الماضية شهدت ضغطا شرائيا قويا جدا مما تسبب في طفرات وأسعار غير منطقية وغير مبررة، مؤكدا أن السعر العادل ٢٩٠٠ جنيه وليس 4 آلاف جنيه.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، مساء الأحد: "ما نشهده الآن هو تصحيح لحركة الأسعار غير المنطقية، الجنيه الذهب حاليا ب27200 جنيه، وهيوصل ل25500 جنيه، في إطار حركة التصحيح بعد الطفرات خلال الأيام الماضية".

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن المحال التجارية تعمل في تداول الذهب بيعا وشراء، "طالما فيه تسعير التاجر هيكون موجود والمحال شغالة ولن نشهد ركودا".