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وزير الآثار يلتقي سفيرة المكسيك بالقاهرة لتعزيز التعاون السياحي

10:46 م الأحد 04 فبراير 2024
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    وزير الآثار يلتقي سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة لتعزيز التعاون وجذب مزيد السائحين
  • عرض 3 صورة
    وزير الآثار يلتقي سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة لتعزيز التعاون وجذب مزيد السائحين
  • عرض 3 صورة
    وزير الآثار يلتقي سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة لتعزيز التعاون وجذب مزيد السائحين
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كتب- محمد أبو بكر:
استقبل، اليوم، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة Leonora Rueda سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة؛ لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي.

حضر اللقاء نائب سفيرة دولة المكسيك بالقاهرة، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وأوضحت السياحة، وفق بيانها اليوم الأحد، أنه تم خلال اللقاء، التأكيد على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والمكسيك، ومناقشة سبل فتح آفاق للتعاون بين البلدين على المستوى السياحي، لاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من المكسيك خلال عام 2023.
وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في مجال السياحة، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في مجال الضيافة والفندقة.
وتابعت الوزارة، أنه تم مناقشة سبل الترويج للمقصد السياحي المصري في المكسيك بصورة أكبر؛ لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتنظيم زيارات تعريفية لممثلي ومسئولي القطاع السياحي ومنظمي الرحلات وشركات السياحة ووسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين بالمكسيك، وعقد لقاءات مهنية بين منظمي الرحلات بالمكسيك ونظرائهم في مصر.
ويأتي هذا اللقاء؛ في إطار اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر؛ لتعزيز سبل التعاون وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الدول إلى المقصد السياحي المصري.

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