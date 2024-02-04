رئيس برلمانية مستقبل وطن يستعرض طلب مناقشة بشأن الصادرات الزراعية

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه.

وقال "الخولي"، إنه في ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فإن من أهم مصادر الصادرات المصرية التى تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة عالميا، المحاصيل الزراعية والفواكه.

وأضاف النائب في طلب المناقشة: نظرًا للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلي مختلف دول العالم ولقارة أوروبا خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي، وفي ظل المنافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، بمقارنة سريعة بين عامي 2022 و2023 في الصادرات للحاصلات الزراعية المصرية، نرى أن هناك زيادة بمقدار 700 مليون دولار، هذه الزيادة تعطي لنا أملًا بأنه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.

وأضاف: نجد أن هناك من هذه المحاصيل والفواكه ما يمكن زيادة صادراتها فورًا ولكن تقابل بمشاكل لوجستية في بواخر النقل السريع لعدم التلف.

وتساءل عضو مجلس الشيوخ، لماذا لا يتم النقل وخاصة لأوروبا عن طريق النقل السريع، كذلك يجب الحرص على توفير الجرارات والمعدات الزراعية ومعاملتها كمعدات إنتاج أسوة بمعدات المصانع، وذلك لأن هذه الزراعات التصديرية تزرع في الأراضي المفتوحة والتي لا يمكن أن تستغنى عن المعدات الزراعية.

وكشف البرلماني في طلبه أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء، قائلا: لذا فإنه من الضروري البحث عن سبل لتخفيض تكاليف الشحن في إطار خطة الدولة لدعم الصادرات.