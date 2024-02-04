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الناس بالطوابير.. ضبط تاجر يبيع السكر بـ60 جنيها والتموين تبيعه للجمهور بأقل من نصف السعر

07:30 م الأحد 04 فبراير 2024
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    ضبط تاجر يبيع السكر بـ60 جنيها والتموين تبيعه للجمهور بأقل من نصف السعر (1)
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    ضبط تاجر يبيع السكر بـ60 جنيها والتموين تبيعه للجمهور بأقل من نصف السعر (4)
  • عرض 7 صورة
    ضبط تاجر يبيع السكر بـ60 جنيها والتموين تبيعه للجمهور بأقل من نصف السعر (5)
  • عرض 7 صورة
    ضبط تاجر يبيع السكر بـ60 جنيها والتموين تبيعه للجمهور بأقل من نصف السعر (6)
  • عرض 7 صورة
    ضبط تاجر يبيع السكر بـ60 جنيها والتموين تبيعه للجمهور بأقل من نصف السعر (7)
  • عرض 7 صورة
    ضبط تاجر يبيع السكر بـ60 جنيها والتموين تبيعه للجمهور بأقل من نصف السعر (3)
  • عرض 7 صورة
    ضبط تاجر يبيع السكر بـ60 جنيها والتموين تبيعه للجمهور بأقل من نصف السعر (2)
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كتب- محمد سامي:

أعلن جهاز حماية المستهلك، ضبط محل تجاري بمنطقة الطوابق بفيصل لديه كميات كبيرة من سلعة السكر محجوبة عن التداول بلغت الكمية 4 أطنان، وفي حال بيعها للجمهور يتم بيعها بسعر 60 جنيهاً.

جاء ذلك خلال توجه الحملات الرقابية بقيادة المهندس إبراهيم السجيني لمنطقة فيصل بنطاق محافظة الجيزة، حيث تم المرور والتفتيش على المنشآت التجارية في مجال بيع المواد الغذائية.

وأضاف الجهاز أنه تم تحرير محضر بالواقعة وطرح السكر للجمهور في الحال بالسعر الرسمي وهو 27 جنيه، وتم بيع كل الكمية المُنضبطة في وجود أعضاء الحملة.

كما تم رصد بعض المخالفات من (عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة لسلعتي السكر والأرز وتداول منتجات غذائية مجهولة المصدر)، وعلى الفور تم تحرير المحاضر للمخالفين وتحريز المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

على جانب آخر، أشاد المواطنين المتواجدين بالمنطقة أثناء وجود الحملة، بدور الحكومة في الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأٍسعار، مطالبين الحكومة وجهاز حماية المستهلك باستمرار تشديد الرقابة علي الأٍسواق لإستمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة، كما أثنى المواطنون على القرار الذي اتخذه الجهاز في بيع سلعة السكر، موضحين أن هذا المحل لديه كميات كبيرة من السكر ولا يقوم ببيعها للمواطنين وفي حال بيعها يقوم ببيعها بسعر 60 جنيهًا.

جهاز حماية المستهلك منطقة الطوابق السكر الحملات الرقابية المواد الغذائية

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