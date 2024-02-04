طلب إحاطة بشأن مشاركة "الشناوى" في كأس أفريقيا وهو مصاب



كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة سرعة التحقيق فى تصريحات الكابتن زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق التى أكد فيها أن محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة شارك في بطولة كأس إفريقيا الجارية في كوت ديفوار وهو مصاب.

وقال "رمزي"، فى طلب إحاطة وجهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن هذه الواقعة لو كانت حقيقية فالكابتن محمد الشناوى هو الذي يتحمل فضيحة منتخب مصر لكرة القدم في بطولة كأس أفريقيا، مؤكداً أن تصريحات مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق زكى عبدالفتاح أحدثت بلبلة كبيرة لدى الرأي العام الرياضي ولابد من معرفة جميع الحقائق حول هذه التصريحات.

وناشد البرلماني، اتحاد كرة القدم رئيساً وأعضاءًا بسرعة تقديم استقالاتهم لفلشلهم في إدارة منظومة كرة القدم في مصر.

وتساءل: كيف سمح محمد الشناوى لنفسه بأن يلعب وهو مصاب؟.. وهل الجهاز الطبي لمنتخب مصر كان على علم بأنه مصاب؟.. وهل المدير الفني للمنتخب الوطني على علم بإصابة الشناوي؟.

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: “لست حزينًا على خروج منتخب مصر، لأننا لم نظهر بالمستوى المنتظر، كنا محظوظين بالوصول لثمن نهائي كأس إفريقيا، الخروج المبكر نتيجة طبيعية”.

وأضاف: “محمد الشناوي دخل البطولة وهو مصاب، منذ المباراة الأولى وكنت أرى أن ردود أفعاله في الفرص غير جيدة”.