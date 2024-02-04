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BBC

4 أيام على نهاية "طوبة".. موعد بداية شهر أمشير

02:42 م الأحد 04 فبراير 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن شهر أمشير يبدأ 8 فبراير وينتهي يوم 9 مارس، وتقع هذه الفترة في فصل الشتاء، وقد يصحبها بعض التقلبات الجوية، ونشاط رياح.

وأضاف "القياتي"، لـ"مصراوي"، أن الفترة الأولى من أمشير تكون أكثر برودة عن الأخيرة، وتنخفض الحرارة فيها عن معدلاتها الطبيعية.

وأوضح عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة تتوقع بعض الموجات الباردة التي تنخفض فيها درجات الحرارة خلال أمشير، وحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشار، إلى أن هذه الفترة قد تشهد تساقط الأمطار، ونشاط للرياح، وانخفاض في درجات الحرارة، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وتابع القياتي، أن حالة الطقس خلال أمشير، يصحبها تقلبات جوية ما بين درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها، ثم درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها.

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الطقس طوبة الدكتور محمود القياتي هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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