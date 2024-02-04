فرنسا: نتفهم قلق مصر من الترحيل القسري لسكان غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إننا نتفهم قلق مصر من الترحيل القسري لسكان غزة والخطر الذي يطال الأراضي المصرية.

وأضاف وزير الخارجية، نرفض أي تهجير قسري لسكان قطاع غزة، موضحا أن الوضع في غزة مأساوي وهناك احتياجات ملحة لسكان القطاع.

وتابع سيجورني، قطاع غزة يجب أن يكون تابعا للدولة الفلسطينية المقبلة، مشيرا إلى أننا قلقون من القصف الإسرائيلي في رفح، قائلا: "جولتي في الشرق الأوسط بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وأكمل وزير الخارجية، جددت خلال لقائي بالرئيس المصري التزامنا بوقف إطلاق النار في غزة وإعادة إطلاق الحل السياسي القائم على حل الدولتين، قائلا: "يجب أن نهيئ الظروف لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة بإطار جديد".