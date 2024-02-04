بعد ظهور الشعاب المرجانية.. ما سبب انحسار مياه البحر بجنوب سيناء؟

كتب- محمد نصار:

شهد أحد شواطئ مدينة الطور بجنوب سيناء انحسار مياه البحر واتساع مساحة الأرض على الشاطئ، وهو ما نتج عنه ظهور بعض الصدف والشعاب المرجانية بعد تراجع مستوى المياه.

وقال مصدر بوزارة البيئة، في تصريحات إلى "مصراوي"، إن الوزارة وقطاع المحميات لم يرصدا أي شكوى في هذا الشأن حتى الآن.

في حين قال حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري بالغردقة، إن ظاهرة نقص أو تراجع مستوى مياه البحر على الشواطئ يتحكم فيها المد والجزر.

وأضاف "الطيب"، في تصريحات إلى "مصراوي" إن هذه الظاهرة هي ظاهرة طبيعية تظهر في المحيطات والبحار، لافتا إلى أن ظهور الشعاب المرجانية أيضًا عملية طبيعية لا تضر بالبيئة البحرية ولا ضرر من تعرض بعضها للشمس.

وتابع مؤسس جمعية الإنقاذ البحري، أن انحسار المياه بمثابة ظاهرة طبيعية تتكرر كثيرًا، موضحًا أن زيادة سحب المياه يدخل فيه عوامل البخر الشديد للمناطق الحارة.

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