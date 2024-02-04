وصلنا إلى 14.5% مساحات مزروعة.. وكيل أول "الشيوخ" يفنِّد إنجازات مصر الزراعية

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ بالتوسع في زراعات المحاصيل الزراعية، موكدًا أن مصر في 2013 كانت المساحة المزروعة 6% من مساحة مصر، والآن وصلنا إلى 14.5%؛ وهي إنجازات كبيرة، تحسب لجهد القيادة السياسية في الارتقاء بالزراعة والوصول بمصر إلى معدلات كبيرة تسهم في الناتج القومي .

وأضاف أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، خلال مناقشة طلب مقدم من النائب حسام الخولي إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه، أن الدستور في مادته 29، يقول إن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.

وأكد وكيل أول مجلس الشيوخ أن مصر تملك مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والرملية، والتي يمكن زراعتها ببعض المحاصيل التي لا تحتاج إلى مياه كثيرة وتربة رملية، كما في الصحراء الغربية، على أن تطرح هذه المشروعات لاستثمارات محلية أو مشروعات شبابية؛ لنكون أمام استغلال حقيقي لمساحات كبيرة غير مستغلة.

وشدد أبو شقة أن تصدير الفواكه والمحاصيل يحتاج إلى نقل سريع، وهذا يؤكد أننا نحتاج إلى أن نكون أمام تصنيع، نحن لدينا كم كبير من الأراضي التي تصلح ولا تحتاج إلى مياه أو أراضٍ من نوع معين، ويمكن زراعة الصبار والتمور بها؛ خصوصًا أن الصبار يعالج 12 مرضاً؛ مثل الصدفية.

وتساءل أبو شقة: لماذا لا تطرح الحكومة هذه المشروعات على استثمار محلي أو على طريق إل بي أو تي، في إنتاج الصبار التمور، مشددًا على ضرورة الاستغلال الحقيقي للأراضي الشاسعة، التي تصلح لزراعة النباتات العشبية التي تدر دخلًا كبيرًا وتتداخل في المدخلات الطبية والعلاجية.

وأكد أبو شقة أن الرئيس السيسي يدعم هذه المشروعات وتبني مشروع التمور بالوادي الجديد؛ خصوصًا أننا قُمنا بزراعة مليون و300 نخلة، لماذا لا نتوسع؟ لماذا لا يكون هناك تجفيف للبصل؟ لماذا لا نتوسع في تجفيف التين البرشومي؟