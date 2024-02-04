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تعيينات "الكهرباء".. غدًا آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2024 -شروط ومستندات

01:02 م الأحد 04 فبراير 2024

شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

حددت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، غدًا الإثنين، آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف المُعلن عنها (رئيس قطاع التدريب- رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني)، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف الكهرباء 2024

طالبت الشركة الراغبين في التقديم لوظائف الكهرباء بالتقدم بطلب باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك، والمتضمن البيانات الموضحة بعد، والذي يمكن الحصول عليه من قطاع الشؤون الإدارية والأفراد؛ وهي:

- بيان بحالته الوظيفية معتمدًا من جهة عمله (بالنسبة للعاملين من خارج الشركة).

- تقديم إسهاماته في الجهة التي عمل بها مؤيدًا بالمستندات.

- بيان عن أبرز إنجازات وأيضًا اقتراحات تطوير العمل بالوحدة المتقدم لها بطلب شغل الوظيفة.

- تقدم الطلبات سالفة الذكر من أصل وصورة على أن يراعى إعداده على الحاسب الآلي.

- تقدم الطلبات باليد بقطاع الشؤون الإدارية والأفراد، برئاسة الشركة، مرفق بها 2 صورة بطاقة شخصية سارية العمل حتى تاريخه، وصور شخصية.

- لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد.

الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024:

أعلنت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف؛ كالتالي:

- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.

- ألا يتقدم الفرد الواحد لأكثر من وظيفة واحدة.

- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل.

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