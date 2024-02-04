ساويرس عن التواجد الأمريكي في المنطقة: عليهم الرحيل فقد أفسدوا ما يكفي

كتب- محمد نصار:

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على استخدام تغريدة سابقة له بشأن الضربات الأمريكية في المنطقة بصورة مغلوطة وتحميلها معانٍ لم يقصدها.

التغريدة المقصودة، كانت تعليقًا على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية شن غارات جوية في العراق وسوريا استهدفت أكثر من 85 هدفًا واستخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

وانتقد "ساويرس" في تغريدته هذه التصريحات الأمريكية، قائلًا: ولا حاجة.. بقالهم أسبوع بيقولوا هنضرب.. في النهاية ضربوا شوية مباني فاضية بعد ما الكل هرب.

وبعد تداول هذه التغريدة بشكل مغلوط، أوضح المهندس نجيب ساويرس، قائلًا: اللي هواه الصيد في المياه العكرة.. الضربة كانت في سوريا وتغريدتي مقصود بها التهكم على الوجود الأمريكي وإظهار عدم جدوى هذا الوجود، عليهم الرحيل فلقد أفسدوا ما يكفي، ولن ننسى أنهم قاموا في العراق بتفكيك الجيش والشرطة بعد الحرب وتركوا البلاد في فوضى عارمة.