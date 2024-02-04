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رسائل جديدة لتطعيمات المواليد.. والصحة تكشف التفاصيل

12:05 م الأحد 04 فبراير 2024

تطعيمات المواليد

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كتب- أحمد جمعة:

بدأت وزارة الصحة والسكان، تفعيل منظومة الرسائل النصية الخاصة بالتطعيمات الروتينية المجانية، للأطفال المسجلين بمنظومة التطعيمات.

وحددت وزارة الصحة تفاصيل تلك المنظومة في عدد من النقاط، تشمل:

- إرسال رسائل تذكير لأولياء الأمور، قبل تاريخ استحقاق الجرعات، بمدة زمنية 48 ساعة بدايةً من أول شهر فبراير 2024؛ لإعادة التذكير والمتابعة في حالة تخلف الطفل عن جرعته التطعيمية، وتحمل الرسائل اسم الطفل ونوع الجرعة المستحقة، طبقًا لتاريخ ميلاد الطفل.

- المنظومة تأتي في سياق الحرص على تحقيق نسب تغطية مرتفعة بالتطعيمات الروتينية الإجبارية المقدمة لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية، حيث تستهدف الأطفال منذ أول أيام ولادتهم، وحتى عمر 18 شهرًا، للوقاية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم.

- تشمل الأمراض المستهدفة بالتطعيمات: شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي، الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف.

- الرسائل النصية تُعد ضمن الإجراءات لمتابعة تلقي الأطفال للجرعات التطعيمية، حيث يتم الاتصال التليفون المباشر بأولياء أمور الأطفال، من قّبل العاملين بمكاتب الصحة، بجميع محافظات الجمهورية بشكل دوري.

تطعيمات المواليد وزارة الصحة منظومة الرسائل النصية الأطفال المسجلين بمنظومة التطعيمات

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