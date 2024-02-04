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BBC

أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

11:07 ص الأحد 04 فبراير 2024
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    حالة الطقس
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كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الأحد وخريطة سقوط الأمطار.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت الهيئة، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل باقي السواحل مع تقدم الوقت.

كما تكون الفرصة مهيأة اليوم مساءً لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

أمطار الطقس هيئة الأرصاد الجوية الأقمار الصناعية

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