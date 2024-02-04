نشرة التوك شو| أصداء مشروع رأس الحكمة ورد حكومي على مقترح يمامة

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- رد رسمي على مقترح إلزام محمد صلاح والمصريين بالخارج تحويل 20% من دخلهم

نفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة "التحويلات ملك المصريين في الخارج".

قالت الجندي، خلال تصريحات تليفزيوينة مساء السبت، إن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.

كما أوضحت وزيرة الهجرة، أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.

وأثارت تصريحات الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بشأن مقترح بسن تشريع يضمن تحويل المصريين في الخارج 20% من دخلهم لمصر بالدولار، منوها بأن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت الفترة الأخيرة؛ جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

فيما علق مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، على مقترح الدكتور عبد السند يمامة، قائلًا: "في حاجة اسمها نتشاور مش نصحى الصبح ونقول وجدتها.. ده مش حل الأزمة الاقتصادية في مصر".

- "شعبة المخابز" تتوقع سعرًا جديدًا لرغيف الخبز بدءًا من الغد

قال خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الخبز شأنه شأن السلع الأخرى يتأثر بسعر الصرف قائلا: "الدقيق النهاردة سعره نزل حوالي 2000 جنيه للطن، مؤكداً أن النزول مؤثر وأتوقع من غدًا أن يكون سعر الرغيف معتدل".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن أسعار الدقيق مؤثرة في أسعار العيش، معقبًا من بكره هتلاقوا الرغيف معتدل، لو سعره منزلش وزنه هيبقى كويس."

وأشار إلى أن هناك منافسة شديدة بين أصحاب المخابز، قائلا: "الرغيف وزنه كان 50-60 جم في السوق بسعر جنيه ونصف من بكره هيبقى الوزن مابين 70-80 جرام بسعر 1.5 جنيه.

وتابع: "هناك جو منافسة في موضوع العيش الشارع الواحد فيه ثلاثة أربعة مخابز لو واحد منهم تحرك الباقي سوف يتبعه والدقيق الخامة الرئيسية بتطلع وتنزل قدام صاحب المخبز".

- لميس الحديدي: نتوقع خفضا لقيمة الجنيه للمرة الخامسة - تفاصيل

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الأسبوع المنقضي بالمثير اقتصاديا، مؤكدة أن ليلة الأربعاء الماضي كانت ليلة الشائعات الكبرى، الاقتصاد لا يدار بالفويس نوتس والإشاعات ولكن بالمعلومة والإفصاح.

قالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، إن حديث الشارع خلال الساعات الماضية لم يخرج عن شائعة مشروع رأس الحكمة وحصيلة 22 مليار دولار وأيضا موعد تحريك سعر الصرف قائلة: هذا هو حديث المصريين اللي نفسهم في بارقة أمل خاصة بعد ما تخطى الدولار السبعون جنيها والحكومة في الصمت.

وأضافت مقدمة "كلمة أخيرة"، أن مجمل الأحداث تشير إلى تحرك قريب للمركزي فيما يتعلق بسعر الصرف، ولكن يعنى إيه تحرك؟ يعنى تخفيض؟، ده هيكون التخفيض الخامس للجنيه من ٢٠١٦".

تابعت الحديدي أن المثير للملاحظة أن الإشاعات حول مشروع رأس الحكمة أدت بالفعل إلى انخفاض السوق الموازية حوالي 5-6 جنيهات، متسائلة: "هل هناك مشروع في رأس الحكمة بالساحل الشمالي؟.. رأس الحكمة واحدة من أجمل المواقع، ولكن ليس لدينا معلومة واحدة مدققة حول ذلك.

- اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع الأسعار

كشف محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن،أن أسباب القفزات السعرية السريعة في أسعار الدواجن بسبب قفزات سعر الصرف في السوق السوداء بنسبة 20%، مبينا أن هذا أثر على ارتفاع فول الصويا والذرة والمكملات والمواد الخام.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن اسعار الصرف أثرت على كافة القطاعات وقطاع الدواجن الأقل تأثرًا رغم الارتفاعات الأخيرة، موضحًا أن السوق طالما فيه إتاحه هو الأهم حاليًا والدواجن متاحه في كل الأوقات.

تابع: "كنا بنبيع أقل من التكلفة ومع تراكم الأسباب المؤدية لارتفاع أسعار الخامات أدى للارتفاعات الأخيرة التي وصل فيها سعر الكيلو مابين 105-110 نهائي للكيلو وبسعر 90 جنيها في المزرعة.

- فخري الفقي: معركة تحريك سعر الصرف سوف تبدأ قريبًا

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة 2 % نهاية الأسبوع الماضي، يعني استمرار السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي، مشددًا على أن معدل التضخم متراجع منذ 4 شهور، بعدما انخفض من 40 % إلى 34 %، والسياسة المتشددة للبنك المركزي تستهدف خفض معدلات التضخم الفترة المقبلة وأنه يقصد هنا سعر التضخم الرئيسي ".

وقال "الفقي"، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "خلال فترة قريبة سوف تبدأ المعركة الأخرى وهي تحريك سعر الصرف وهو خاضع للبنك المركزي مبني على وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي وفقا لما يتم توفيره وتدبيره".

ولفت الفقي، إلى أن سعر الفائدة خلال حوالي عامين بنسبة تصل 13 % لكسر حدة التضخم.:" دي الحرب التي يخوضها البنك المركزي لاحتواء التضخم.

وواصل: "لازم يبقى فيه ضمانات أخرى لاستمرار لتراجع التضخم ومش لازم ننتظر في مسألة سعر الصرف لحد ما يخلص استهداف التضخم لكن المقصود هو وجود ضمانات لأن تحريك سعر الصرف يؤدي لضغوط تضخمية فوق المعدلات الحالية بما لا تستطيع الطبقات البسيطة تحمل تبعات ذلك ولدك لا بد من وجود ضمانات تعكس قوة استهداف التضخم وفي ذات الوقت كل السياسات تسير بشكل متواز"

- أحمد موسى: حماية المستهلك يضرب بيد من حديد على المخالفين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز حماية المستهلك، شن حملات على المحال التجارية، ولاحظ عمليات بيع بأزيد من السعر الرسمي المدون على العبوة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض التجار لا يلتزمون بالأسعار الرسمية، مطالبا المواطنين بالمحاسبة طبقا للأسعار المدونة على العبوة.

من جانبه، قال مسئول بجهاز حماية المستهلك خلال تواجده في حملة بحدائق الأهرام، أن الجهاز يكثف من حملاته الرقابية على كافة الأنشطة التجارية وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه يتم رصد مخالفات منها البيع بأزيد من السعر الرسمي أو بيع سلع ذات جودة منخفضة أو عرض سلع منتهية الصلاحية، وفي حال ضبط المخالفة يتم مواجهة صاحب المنشأة بها وبعد ذلك تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم.

- بعد حكم الدستورية.. محام: من حاز عقارًا لمدة 15 عامًا جاز له الملكية

علق شريف الجعار المحامي بالنقض وخبير تشريعات الإسكان، على إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بشان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

قال الحعار، خلال مداخلة مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، مساء السبت، أن القانون ملغي وليس موقف العمل به، وبالتالي حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، مشيرًا إلى أنه 20 مليون مستأجر في مصر.

وأوضح خبير تشريعات الإسكان، إنه من حاز عقارًا مدة 15 عام حيازة هادئة مستقرة بلا منازع، جاز له ان يكسب الملكية.

وذكر أن العلاقة الإيجارية يتم إثباتها بكافة طرق الاثبات، من خلال الشهود والقرائن والأدلة، سواء من السكان والجيران، حيث يتم الاستعانة بالخبراء في ذلك، ويكون ذلك حجة دامغة، بجانب وصل الإيجار.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.

- وهمي وغير حقيقي.. خبير مصرفي يحذر من شراء الدولار بـ"السوق الموازي"

قال الدكتور هاني عادل الخبير المصرفي، إن هناك ارتباك كبير في السوق الموازي حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 8 جنيهات، وهذا مؤشر قوي على أن سعر الصرف المطروح في السوق السوداء "وهمي".

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أنه لا يوجد مبررات حقيقة لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بهذا الرقم، السعر الحقيقي مش 30 ولا 70 جنيها كما كان يتم تداولها في السوق السوداء.

وواصل:"هناك من يتعاملون مع الدولار على أنه سلعة، وهذا سبب ارتفاعه في السوق السوداء، وهناك من يرفع سعر الصرف بسعر وهمي لمجرد هز ثقة المواطنين، وآخرون يسعون للتربح من الأزمة، ولا يدركون أنهم سيدفعون ثمن مكاسبهم أضعافًا مضاعفة على المدى الطويل، والألف جنيه مكسب سيدفع المشارك في الأزمة ثمنها ربما 15 ألف جنيه واللي هيشترى دولار النهاردة في السوق السوداء خسران خسران، خاصة مع مفاوضات صندوق النقد.