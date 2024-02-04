"شعبة المخابز" تتوقع سعرًا جديدًا لرغيف الخبز بدءًا من الغد

كتبت- داليا الظنيني:

قال خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الخبز شأنه شأن السلع الأخرى يتأثر بسعر الصرف قائلا: "الدقيق النهاردة سعره نزل حوالي 2000 جنيه للطن، مؤكداً أن النزول مؤثر وأتوقع من غدًا أن يكون سعر الرغيف معتدل".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن أسعار الدقيق مؤثرة في أسعار العيش، معقبًا من بكره هتلاقوا الرغيف معتدل، لو سعره منزلش وزنه هيبقى كويس."

وأشار إلى أن هناك منافسة شديدة بين أصحاب المخابز، قائلا: "الرغيف وزنه كان 50-60 جم في السوق بسعر جنيه ونصف من بكره هيبقى الوزن مابين 70-80 جرام بسعر 1.5 جنيه.

وتابع: "هناك جو منافسة في موضوع العيش الشارع الواحد فيه ثلاثة أربعة مخابز لو واحد منهم تحرك الباقي سوف يتبعه والدقيق الخامة الرئيسية بتطلع وتنزل قدام صاحب المخبز".