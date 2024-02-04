لميس الحديدي: نتوقع خفضا لقيمة الجنيه للمرة الخامسة - تفاصيل



كتب- حسن مرسى:

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الأسبوع المنقضي بالمثير اقتصاديا، مؤكدة أن ليلة الأربعاء الماضي كانت ليلة الشائعات الكبرى، الاقتصاد لا يدار بالفويس نوتس والإشاعات ولكن بالمعلومة والإفصاح.

قالت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، إن حديث الشارع خلال الساعات الماضية لم يخرج عن شائعة مشروع رأس الحكمة وحصيلة 22 مليار دولار وأيضا موعد تحريك سعر الصرف قائلة: هذا هو حديث المصريين اللي نفسهم في بارقة أمل خاصة بعد ما تخطى الدولار السبعون جنيها والحكومة في الصمت.

وأضافت مقدمة "كلمة أخيرة"، أن مجمل الأحداث تشير إلى تحرك قريب للمركزي فيما يتعلق بسعر الصرف، ولكن يعنى إيه تحرك؟ يعنى تخفيض؟، ده هيكون التخفيض الخامس للجنيه من ٢٠١٦".

تابعت الحديدي أن المثير للملاحظة أن الإشاعات حول مشروع رأس الحكمة أدت بالفعل إلى انخفاض السوق الموازية حوالي 5-6 جنيهات، متسائلة: "هل هناك مشروع في رأس الحكمة بالساحل الشمالي؟.. رأس الحكمة واحدة من أجمل المواقع، ولكن ليس لدينا معلومة واحدة مدققة حول ذلك.

وأكملت: يجب الإفصاح عن الأرقام وأسماء الشركات إلا لو أنت شايف أنه سر، أوعى تقول أحسن الإتفاق يتحسد أو إن أهل الشر يبوظوا الاتفاق.