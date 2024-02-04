فى خطوات.. تعرف على طرق الكشف عن "سرقة الكهرباء"



كتب- محمد صلاح:

تعتبر غرامة سرقة الكهرباء إحدى العقوبات الرادعة لمواجهة تلك الأنواع من المخالفات، وتشمل جميع أشكال الاستخدام غير القانوني للكهرباء، مثل التوصيلات غير القانونية، والتلاعب بالعدادات، والاستخدام غير المشروع للكهرباء، كاستخدام الكهرباء الممنوحة للمنزل للاستخدام التجاري أو الصناعي.

وفيما يتعلق بأنواع سرقة الكهرباء:

تقسم سرقة الكهرباء التي توجب توقيع الغرامة على مستخدمها إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي:-

-التوصيلات غير القانونية، وهي عبارة عن توصيل خطوط الكهرباء إلى المباني أو المنشآت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

-التلاعب بالعدادات، وهو عبارة عن تغيير عدادات الكهرباء أو تزويرها لتسجيل استهلاك أقل من الواقع.

-الإستهلاك غير المشروع، وهو عبارة عن استخدام الكهرباء المخصصة للاستخدام التجاري أو الصناعي في الاستخدام المنزلي.

أما طرق الكشف عن سرقة الكهرباء:_

هناك عدة طرق يمكن من خلالها الكشف عن سرقة الكهرباء، منها:

-التفتيش الدوري، وهو ما تقوم به الجهات المختصة، إذ تجري جولات تفتيشية على المنازل والشركات والمنشآت الصناعية للبحث عن أي حالات سرقة للكهرباء.

-استخدام أجهزة الكشف عن سرقة الكهرباء، لقياس التيار الكهربائي المار في الخطوط الكهربائية، مما يساعد في تحديد أي حالات استهلاك غير قانوني.

_استخدام العدادات الذكية في رصد حالات سرقة الكهرباء بشكل أسهل، وذلك من خلال مقارنة استهلاك الكهرباء الفعلي باستهلاك الكهرباء المسجل في العداد.