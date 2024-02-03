اتحاد منتجي الدواجن يكشف أسباب ارتفاع الأسعار



كتبت- داليا الظنيني:

كشف محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن،أن أسباب القفزات السعرية السريعة في أسعار الدواجن بسبب قفزات سعر الصرف في السوق السوداء بنسبة 20%، مبينا أن هذا أثر على ارتفاع فول الصويا والذرة والمكملات والمواد الخام.



وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن اسعار الصرف أثرت على كافة القطاعات وقطاع الدواجن الأقل تأثرًا رغم الارتفاعات الأخيرة، موضحًا أن السوق طالما فيه إتاحه هو الأهم حاليًا والدواجن متاحه في كل الأوقات.

تابع: "كنا بنبيع أقل من التكلفة ومع تراكم الأسباب المؤدية لارتفاع أسعار الخامات أدى للارتفاعات الأخيرة التي وصل فيها سعر الكيلو مابين 105-110 نهائي للكيلو وبسعر 90 جنيها في المزرعة.