

كتب- حسن مرسي:

نفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة ما تردد عن سن تشريع يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة "التحويلات ملك المصريين في الخارج".

قالت الجندي، خلال تصريحات تليفزيوينة مساء السبت، إن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج.

كما أوضحت وزيرة الهجرة، أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.

وأثارت تصريحات الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بشأن مقترح بسن تشريع يضمن تحويل المصريين في الخارج 20% من دخلهم لمصر بالدولار، منوها بأن تحويلات المصريين في الخارج انخفضت الفترة الأخيرة؛ جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

فيما علق مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، على مقترح الدكتور عبد السند يمامة، قائلًا: "في حاجة اسمها نتشاور مش نصحى الصبح ونقول وجدتها.. ده مش حل الأزمة الاقتصادية في مصر".