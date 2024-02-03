وكالة الفضاء المصرية: "Nexsat-1" يستطيع تحديد المعادن في باطن الأرض

كتبت - داليا الظنينى:

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن إطلاق القمر "Nexsat-1"، بداية لتطوير وتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مصر.

وأوضح "صدقي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هذه الأقمار قريبة من الأرض للاستشعار وتصوير الأرض، وهذه التكنولوجيا للأقمار تستطيع تحديد المعادن الموجودة في باطن الأرض.

وأضاف أن الفضاء له تأثير غير مباشر في تطوير الصناعات والقطاعات المختلفة، منوهًا بأنه يتم التعرف على كافة المشروعات، مشددًا على أنه يصور ما فوق الأرض وله القدرة على تحليل بعض الأجزاء من الأرض، ويصل من خلال التحليل إلى تحديد أنواع المواد الموجودة على الأرض.

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