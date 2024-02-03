سمير فرج: أمريكا لن توجه ضربة مباشرة إلى إيران لهذا السبب

كتبت - داليا الظنينى:

كشف المفكر الإستراتيجي، اللواء دكتور سمير فرج، أن أمريكا لن تقوم بتوجيه ضربة مباشرة إلى إيران لأنها قد تتحول لحرب إقليمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن كوادر الحرس الثوري في سوريا غادروها إلى طهران خلال الأيام الماضية، ولذا لم يكن هناك إيرانيين بين ضحايا القصف الأمريكي على سوريا والعراق.

وأوضح أن الضربة الأمريكية على العراق استغرقت نصف ساعة بأحداث الطائرات الأمريكية من نوع قاذفات B- 1 والتي انطلقت من الولايات المتحدة قاصدة قصف الأهداف في سوريا والعراق.

وأكد أن الطائرة الأمريكية تتزود بالوقود في الجو وتحمل أسلحة قادرة على تدمير بلد كامل، موضحا أن هناك 8 طائرات تحمي قاذفات B- 1 خلال تنفيذ المهام.

وشدد اللواء دكتور سمير فرج، على أن قاذفات B- 1 أطلقت 125 قذيفة على 3 منشآت عراقية و4 في سوريا استهدفت أكثر من 80 هدفا إيرانيا في البلدين.

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