برئاسة زاهي حواس.. "الآثار" تُشكل لجنة لمراجعة مشروع ترميم هرم منكاورع

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية عدداً من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لاسيما الأهرامات، والهندسة من المصريين والأجانب من أمريكا والتشيك وألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

وستقوم اللجنة بعد الانتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، وإتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في المشروع من عدمه.

ويتضمن التقرير كافة الإجراءات والخطوات الواجب اتباعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن، على أن تقوم اللجنة برفع التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.

ويتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل، وسيتم تنظيم مؤتمراً صحفياً عالمياً للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرار الذي أتُخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.

يذكر أن بعد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعلن مؤخرا، البدء فى ما وصفه بـ"مشروع القرن"، الذي يستهدف إعادة كساء "تغليف"، الهرم الأصغر بالجرانيت، وهو ما أدي إلى حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بالآثار المصرية، وسط حالة من السخرية.