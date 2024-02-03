نجح قبل أن يبدأ.. أحمد موسى عن مشروع رأس الحكمة: "اتعمله دعاية بـ400 مليون دولار"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحديث عن مشروع رأس الحكمة، دعاية وتسويق ما يعادل نحو 400 مليون دولار، موضحًا أنه بصرف النظر عن الطريقة التي تم الحديث بها عن مشروع رأس الحكمة، سواء من مؤيد أو معارض، جعلته تريند على مواقع التواصل الاجتماعي والمشروع نجح قبل أن يبدأ.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الحكومة حتى الآن لم تتحدث عن المشروع، مشيرًا إلى أن رأس الحكمة تبعد عن مدينة مطروح ساعة، وتبعد عن مطار العلمين نحو 40 كم.

وأوضح أنه في عام 1975، أصدر الرئيس السادات قرارًا جمهوريًا بإنشاء مدينة رأس الحكمة السياحية، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد للمشروع ذلك الوقت وليس وليد اللحظة.

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