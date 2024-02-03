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BBC

المصريين في الخارج ردًا على مقترح "يمامة": "ده مش حل للأزمة الاقتصادية"

08:55 م السبت 03 فبراير 2024

عبدالسند يمامة

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كتبت- داليا الظنيني:
علق مصطفى رجب، مدير بيت العائلة المصرية في لندن، على مقترح الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بشأن إلزام المصريين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم.

وقال "رجب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت: "في حاجة اسمها نتشاور مش نصحى الصبح ونقول وجدتها.. ده مش حل الأزمة الاقتصادية في مصر".

ولفت مدير بيت العائلة المصرية في لندن، إلى أنهم اقترحوا تحويل المصريين في الخارج عملة صعبة على حساباتهم في مصر، والمصريين بالخارج بدأوا بالفعل في تحويل عملة صعبة على حساباتهم".

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المصريين بالخارج مصطفى رجب عبدالسند يمامة الأزمة الاقتصادية

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