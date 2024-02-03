كورال هارموني عربي يشارك في احتفالات مديرية أمن القاهرة بمناسبة أعياد الشرطة

"يوم مُر ويوم حلو: حياتي في السينما".. ندوة لـ "خيري بشارة" بـ"معرض

كتب- عمر كامل:

شارك قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بمواهب طلابها المتميزين في احتفالات أجهزة الدولة بعيد الشرطة الثاني والسبعون،

حيث شارك فريق كورال هارموني عربي بقطاع التعليم والطلاب بإحتفال مديرية أمن القاهرة بعيد الشرطة الثاني والسبعون، تقديرا وعرفانا بدور رجال الشرطة المصرية المخلصين وتضحياتهم في الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن. واعترافا بالجميل لشهدائهم وذويهم.

وتأتي مشاركة كورال هارموني عربي بالإحتفالية انطلاقا من حرص الجامعة علي مشاركة الدولة المصرية واجهزتها في كافة احتفالاتها.

قدم كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد مجموعة مميزة من الاغاني الوطنية التي نالت اعجاب واستحسان جميع الحاضرين من قيادات مديرية أمن القاهرة والشرطة الحاضرين بالحفل.