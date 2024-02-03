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BBC

استثمار وليس بيع.. خبير مصرفي يكشف تفاصيل مشروع رأس الحكمة

08:16 م السبت 03 فبراير 2024

مدينة رأس الحكمة

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كتبت-داليا الظنيني:
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ما يحدث في رأس الحكمة هو استثمار وتطوير وليس بيعًا، قائلا:"نحن أمام مشروع سياحي غير تقليدي".

وأضاف الخبير المصرفي، أن المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي من أجل مضاعفة القرض الذي ترغب مصر في الحصول عليه إلى 6 مليارات دولار.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تأخرت كثيرًا في اتخاذ العديد من القرارات، وهو ما انعكس على السوق الموازية للدولار.

وأشار إلى أن هناك سعر للدولار لكل سلعة مثل الذهب والسيارات وغيرها وهذا من شأنه أن ينعكس على الأسعار في السوق، مضيفًا أن مصر تحملت دعم الكهرباء خلال 2023، رغم أنه كان عامًا صعبًا.

وتابع: "هناك سيولة نقدية في جيوب المصريين يستعملوها في السوق تصل إلى 2 تريليون جنيه".

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رأس الحكمة الاستثمار أحمد شوقي صندوق النقد الدولي

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