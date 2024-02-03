برلماني: اقتراح "يمامة" بتحويل 20% من مدخرات المصريين بالخارج "غير دستوري"

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الاقتراح بقانون الذى طالب فيه الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد بقيام العاملين فى الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين، غير دستوري وغير قانوني ومرفوض، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة في العالم أخذت بهذا الاتجاه.

وأعرب "رمزي"، عن أسفه الشديد لما أحدثه هذا الاقتراح غير الدستورى من بلبلة كبيرة لدى جموع المصريين بالخارج بمختلف دول العالم متسائلاً: كيف لأستاذ قانون ومرشح سابق فى الانتخابات الرئاسية الماضية أن يتقدم بمثل هذا الاقتراح غير الدستورى؟ والذي يجب طرحه أصلاً لأى نقاش داخل البرلمان أو خارجه؟.

وأكد أنه لو تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمثل هذا الاقتراح فسوف يكون وصمة عار فى جبين الهيئة البرلمانية للحزب، معرباً عن ثقته التامة في أن من يتقدم به من أعضاء الهيئة البرلمانية بحزب الوفد فإنه لن ينجح في الحصول على موافقة 60 نائباً من أعضاء مجلس النواب وإذا حصل على هذا النصاب الدستوري لطرحه ومناقشته داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فإن الغالبية الكاسحة من أعضاء اللجنة سوف يعلنون رفضهم وبشكل قاطع لهذا التشريع.

وطالب البرلماني، من النائب الوفدى بمجلس النواب الدكتور أيمن محسب الذي أعلن الدكتور عبد السند يمامة تكليفه لعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية الوفدية لتقديم هذا الاقتراح ألا يقوم بتنفيذ هذا التكليف لتعارضه مع الدستور.

ووجه الدكتور إيهاب رمزى التحية لكل ابناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم على دورهم الكبير والناجح فى مواجهة جميع الشائعات والسموم والأكاذيب التى كانت تروجها الآلة الإعلامية لقوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية.