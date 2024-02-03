"صناعة الشيوخ": تصنيع مدخلات الإنتاج محليًا يقلل فاتورة الاستيراد ويعمق التصنيع المحلي

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات والسياسات التي تكفل تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية لتعميق التصنيع المحلي في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة.

كما وطالب "المنزلاوي"، في بيان السبت، الحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة والحوافز التشجيعية لجميع المشروعات الصناعية التي تتجه نحو تصنيع المواد الخام الداخلة في مختلف المشروعات الصناعية مؤكدًا أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الصناعة المصرية هي المشروعات الخاصة بتصنيع المواد الخام.

وشدد المهندس محمد المنزلاوي، على أن نجاح الحكومة في هذا الملف تحديدًا يحقق عدة مكاسب للاقتصاد الوطني في مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية المتعلق باستيراد المواد الخام الداخلة في العديد من الصناعات المصرية ومضاعفة الصادرات المصرية.

وأكد أهمية الاسراع في إعداد دراسة عاجلة حول جميع أنواع المواد الخام التي تستوردها الدولة وتدخل في مختلف المشروعات والصناعات المصرية على أن تقوم الحكومة بالإعلان عن مجموعة من الحوافز المالية وغيرها لجميع المستثمرين الراغبين في إنتاج المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح المهندس محمد المنزلاوي، أنه وبالرغم من التحديات الحالية التي تواجه الصناعة المصرية إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا والعمل على دعم وتشجيع الصناعة المصرية لدورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.