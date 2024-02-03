بالأسعار الجديدة.. بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير

كتب- محمد صلاح:

انتهت فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات من استلام فواتير استهلاك شهر يناير من العام الجديد، الصادرة في فبراير الجاري، ليتم تحصيلها بالزيادات الجديدة بعد الانتهاء من عملية المراجعة لإصدار فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك وبدون أخطاء.

وسلم مديرو الفروع، إيصالات استهلاك الكهرباء عن شهر يناير إلى المحصلين، لبدء عملية التحصيل من المشتركين بالمناطق الواقعة بنطاق عملهم بشركات توزيع الكهرباء، وهي: "شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والبحيرة لتوزيع الكهرباء، ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء".

طرق التأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء يناير 2024

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الخطوات التي الواجب اتباعها من عملاء جميع فروع شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات، من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة للتأكد من صحة إصدار إيصالات فواتير الكهرباء عن شهر يناير 2024، وهي كالتالي:

1- مراجعة خانة المطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك، ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقًا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة.

2- إذا تمت ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، عليك قراءة عدد الكيلو وات الموجودة في منتصف الفاتورة بالجزء الأيمن.

3- مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة في خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 أو توجه لشركة الكهرباء التابع لها، ليتم تصحيح خطأ فاتورة الاستهلاك.

6- يمكن حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج "احسب فاتورتك".