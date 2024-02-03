طلب إحاطة.. برلماني يطالب بإقالة فيتوريا واستقالة اتحاد الكرة

كتب- نشأت علي:



طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، اتحاد كرة القدم بالإسراع في تقديم استقالته مع إقالة روي فيتوريا، المدير الفنىي للمنتخب الوطني بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا.

وتساءل "شمس الدين" في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير وزير الشباب والرياضة قائلا: لماذا ظل وزير الشباب والرياضة صامتا منذ هذه الفضيحة؟ وهل صحيح أن اتحاد كرة القدم عقد جلسة مع فيتوريا من أجل فسخ التعاقد معه لكن فيتوريا طلب الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملًا بقيمة 600 ألف يورو تساوي راتب 3 أشهر من أجل فسخ التعاقد؟.

وطالب النائب السيد شمس الدين، من رئيس مجلس النواب، دعوة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لعقد اجتماع طارئ واستدعاء وزير الشباب والرياضة للرد على طلب الإحاطة، مؤكدًا ضرورة أن يستعرض الوزير خلال هذا الاجتماع جميع الخطط والسياسات لعودة مصر إلى ريادتها في عالم كرة القدم خاصة على الساحة الكروية الإفريقية.

كما طلب النائب السيد شمس الدين، من الوزير كشف جميع الحقائق التي وراء تعاقد اتحاد كرة القدم مع هذا المدير الفني المغمور وجميع المبالغ المالية التي تقاضاها، مؤكدًا ضرورة التأكد من عدم وجود شبهات فساد مالي داخل اتحاد الكرة.

وتساءل النائب السيد شمس الدين قائلًا: هل صحيح أن البرتغالي روي فيتوريا تفاوض مع الشباب السعودي قبل مواجهة غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار؟ وهل اتحاد كرة القدم على علم بالأمر؟.