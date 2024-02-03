الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن انحصار فرص الأمطار

معرض الكتاب.. إقبال جماهيري كبير في اليوم العاشر- صور

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود أجواء باردة اليوم نهارًا على شمال البلاد مائلة للدفء على جنوب البلاد شديدة البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إن اليوم السبت يشهد زيادة عدد ساعات سطوع الشمس على معظم الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن فرص الأمطار تنحصر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.